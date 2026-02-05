Más Información
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SEDESA), anunció la instalación de quioscos en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para realizar jornadas de vacunación contra el sarampión durante las próximas semanas de febrero.
Como lo anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 3 de febrero en su rueda de prensa y ante la confirmación de 113 casos de esta enfermedad en la entidad, la campaña de vacunación se realizará en estaciones del Metro de la CDMX con el objetivo de que la CDMX evite contraer sarampión.
La Sedesa anunció en su cuenta de X que se instalarán puntos de vacunación en 48 estaciones del Metro, pertenecientes a 10 demarcaciones de la Ciudad.
Consulta aquí los puntos de vacunación y horarios:
- Observatorio
- Barranca del Muerto
En un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
- Agrícola Oriental
- Santa Anita
- Coyuya
De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
- Oceanía
- Pantitlán
- Merced
- San Lázaro
- Candelaria (línea 1)
Horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
- Olivos
- Nopalera
- Tláhuac (ambas salidas)
De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.
- Garibaldi
- Morelos
- Lagunilla
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
- Camarones, los días 5 y 6 de febrero
- Aquiles Serdán, los días 9 y 10 de febrero
- Panteones, los días 11 y 12 de febrero
- Ferrería, el 13 de febrero
En un horario de 9:00 a 14:00 horas.
- Indios Verdes, del 3 al 6 de febrero
- Deportivo 18 de marzo
- Martín Carrera
- Potrero
- Lindavista
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
- Tasqueña
- Copilco
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
- Cuatro caminos, del 3 al 13 y del 16 al 20 de febrero
- Tacubaya, del 16 al 20 de febrero
- Colegio Militar, del 16 al 20 de febrero
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
- Constitución de 1917
- Calle 11
- Lomas Estrella
- San Andrés Tomatlán
- Culhuacán
- Mexicaltzingo
- UAM-I
- Escuadrón 201
- Apatlaco
- Aculco
- Atlalilco
- Periférico Oriente
- Tezonco
- Tepalcates
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Martha
Del 3 al 13 de febrero de 9:00 a 14:00 horas.
Además, el Gobierno de la CDMX realiza brigadas de vacunación casa por casa y se instalarán módulos en zonas estratégicas de la Ciudad, como la Central de Abasto.
Ante los contagios de sarampión en el territorio nacional, tanto el secretario de Salud a nivel federal, David Kershenobich, como la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, han hecho el llamado a la población a vacunarse para evitar los contagios, asegurando que el país cuenta con suficientes vacunas para atender a la población.
jc/apr
