La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SEDESA), anunció la instalación de quioscos en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para realizar jornadas de vacunación contra el sarampión durante las próximas semanas de febrero.

Como lo anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 3 de febrero en su rueda de prensa y ante la confirmación de 113 casos de esta enfermedad en la entidad, la campaña de vacunación se realizará en estaciones del Metro de la CDMX con el objetivo de que la CDMX evite contraer sarampión.

La Sedesa anunció en su cuenta de X que se instalarán puntos de vacunación en 48 estaciones del Metro, pertenecientes a 10 demarcaciones de la Ciudad.

Consulta aquí los puntos de vacunación y horarios:

Observatorio

Barranca del Muerto

En un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Agrícola Oriental

Santa Anita

Coyuya

De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Oceanía

Pantitlán

Merced

San Lázaro

Candelaria (línea 1)

Horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Olivos

Nopalera

Tláhuac (ambas salidas)

De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.

Garibaldi

Morelos

Lagunilla

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Camarones, los días 5 y 6 de febrero

de Aquiles Serdán, los días 9 y 10 de febrero

de Panteones, los días 11 y 12 de febrero

de Ferrería, el 13 de febrero

En un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Indios Verdes, del 3 al 6 de febrero

de Deportivo 18 de marzo

Martín Carrera

Potrero

Lindavista

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Tasqueña

Copilco

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Cuatro caminos, del 3 al 13 y del 16 al 20 de febrero

y del de Tacubaya, del 16 al 20 de febrero

de Colegio Militar, del 16 al 20 de febrero

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Constitución de 1917

Calle 11

Lomas Estrella

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Mexicaltzingo

UAM-I

Escuadrón 201

Apatlaco

Aculco

Atlalilco

Periférico Oriente

Tezonco

Tepalcates

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Martha

Del 3 al 13 de febrero de 9:00 a 14:00 horas.

Además, el Gobierno de la CDMX realiza brigadas de vacunación casa por casa y se instalarán módulos en zonas estratégicas de la Ciudad, como la Central de Abasto.

Ante los contagios de sarampión en el territorio nacional, tanto el secretario de Salud a nivel federal, David Kershenobich, como la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, han hecho el llamado a la población a vacunarse para evitar los contagios, asegurando que el país cuenta con suficientes vacunas para atender a la población.

