La jefa de Gobierno, , adelantó que habrá una gran contra el sarampión en la Ciudad de México.

En rueda de prensa, explicó que se instarán de vacunación en estaciones del Metro y en zonas estratégicas como la Central de Abasto.

Detalló que actualmente se tienen confirmados 113 casos de sarampión en la Ciudad.

La mandataria capitalina precisó que con esta gran campaña de vacunación buscan ser una entidad que resista al sarampión.

Asimismo, llamó a los adultos a vacunarse para evitar contagios.

