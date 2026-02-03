La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que habrá una gran campaña de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México.

En rueda de prensa, explicó que se instarán dos mil módulos de vacunación en estaciones del Metro y en zonas estratégicas como la Central de Abasto.

Lee también: Detienen a dos presuntos responsables de homicidio con arma blanca en la GAM; muere joven de 28 años

Detalló que actualmente se tienen confirmados 113 casos de sarampión en la Ciudad.

La mandataria capitalina precisó que con esta gran campaña de vacunación buscan ser una entidad que resista al sarampión.

Asimismo, llamó a los adultos a vacunarse para evitar contagios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr