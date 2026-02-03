El director general del Metro, Adrián Rubalcava, dio a conocer que sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades capitalinas, para que este medio de transporte coadyuve en la prevención y contención del brote de sarampión que se registra en la Ciudad de México.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rubalcava Suárez precisó que se facilita el acceso a vacunación para ayudar a la contención de contagios y conminó a la población a acudir a su centro de salud más cercano para recibir el biológico.

“En reunión con la Jefa de Gobierno de la CDMX, @ClaraBrugadaM, coordinamos acciones para que el @MetroCDMX coadyuve en la prevención y contención del brote de sarampión. Por instrucción de la Jefa de Gobierno, se facilita el acceso a la vacunación para proteger a la población y evitar contagios. ¡Vacúnate hoy en tu centro de salud más cercano!”, escribió.

Ante el aumento de casos de sarampión en la capital del país, el Gobierno de la CDMX ha intensificado la campaña de vacunación con 48 quioscos, así como brigadas que visitan a la población casa por casa.

El pasado 27 de enero, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas el llamado que hizo la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, para que la población revise sus cartillas de vacunación y acuda por la vacuna en caso de no contar con ella o si la persona no recuerda si cuenta con el biológico.

