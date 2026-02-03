Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

El director general del Metro, , dio a conocer que sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades capitalinas, para que este medio de transporte coadyuve en la prevención y contención del brote de que se registra en la Ciudad de México.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rubalcava Suárez precisó que se facilita el acceso a vacunación para ayudar a la contención de contagios y conminó a la población a acudir a su centro de salud más cercano para recibir el biológico.

“En reunión con la Jefa de Gobierno de la CDMX, @ClaraBrugadaM, coordinamos acciones para que el @MetroCDMX coadyuve en la prevención y contención del brote de sarampión. Por instrucción de la Jefa de Gobierno, se facilita el acceso a la vacunación para proteger a la población y evitar contagios. ¡Vacúnate hoy en tu centro de salud más cercano!”, escribió.

Ante el aumento de casos de sarampión en la capital del país, el Gobierno de la CDMX ha intensificado la campaña de vacunación con 48 quioscos, así como brigadas que visitan a la población casa por casa.

El pasado 27 de enero, publicó en sus páginas el llamado que hizo la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, para que la población revise sus cartillas de vacunación y acuda por la vacuna en caso de no contar con ella o si la persona no recuerda si cuenta con el biológico.

