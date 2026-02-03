Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres señalados como posibles responsables de agredir con un arma punzocortante a un ciudadano que perdió la vida, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la SSC, la detención se realizó tras una solicitud de apoyo emitida por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, quienes alertaron a los uniformados sobre una persona lesionada en las calles Oriente 91 y Norte 58, en la colonia Mártires de Río Blanco. Al acudir al sitio, los oficiales localizaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas hemáticas en el cuerpo.

De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron al hombre, de 28 años de edad, sin signos vitales a causa de lesiones producidas por un objeto punzocortante, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

En el lugar, los policías se entrevistaron con testigos, quienes señalaron que momentos antes la víctima sostuvo una riña con dos hombres, quienes presuntamente lo atacaron con un cuchillo y posteriormente ingresaron a un domicilio ubicado sobre la calle Norte 58.

Con la información recabada, los oficiales se dirigieron al inmueble señalado, donde detuvieron a los dos posibles agresores. Tras realizarles una revisión preventiva, les fue asegurado un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo, con aparentes manchas hemáticas.

Los detenidos, de 65 y 35 años de edad, fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el arma asegurada, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

