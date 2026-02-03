La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (CoparmexCDMX) estimó que las celebraciones con motivo del Día del Amor y la Amistad generarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos en la capital.

Indicó que, según cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) alrededor de 76 mil 928 unidades económicas, en las que laboran 548 mil personas, resultarán beneficiadas.

Detalló que los giros de los negocios que se verán beneficiados pertenecen principalmente a los sectores del entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación.

Así como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros, mismos que acumularán la mayor parte de la demanda de consumo.

El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, indicó que el Día del Amor y la Amistad no sólo representa una celebración social, sino también un motor económico clave para la ciudad.

“Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no sólo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y generación de empleos en la capital”, dijo.

En un comunicado, la confederación invitó a la ciudadanía a consumir en negocios establecidos, "reiterando su compromiso de seguir impulsando un entorno favorable para las empresas, con el objetivo de mantener a la Ciudad de México como el principal motor económico del país".

