Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (CoparmexCDMX) estimó que las celebraciones con motivo del generarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos en la capital.

Indicó que, según cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) alrededor de 76 mil 928 unidades económicas, en las que laboran 548 mil personas, resultarán beneficiadas.

Detalló que los giros de los negocios que se verán beneficiados pertenecen principalmente a los sectores del entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación.

Lee también

Así como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros, mismos que acumularán la mayor parte de la demanda de consumo.

El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, indicó que el Día del Amor y la Amistad no sólo representa una celebración social, sino también un motor económico clave para la ciudad.

“Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no sólo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y generación de empleos en la capital”, dijo.

En un comunicado, la confederación invitó a la ciudadanía a consumir en negocios establecidos, "reiterando su compromiso de seguir impulsando un entorno favorable para las empresas, con el objetivo de mantener a la Ciudad de México como el principal motor económico del país".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]