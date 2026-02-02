Tras dos horas de espera en la fila que se formó a las afueras de la estación Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", cientos de usuarios abordaron a las 16:36 horas el primer convoy que operó en su totalidad, desde esta terminal hasta Zinacantepec, Estado de México.

Entre gritos, aplausos y agradecimiento, habitantes de Toluca, Estado de México, y de la Ciudad de México aseguraron que este tren que tardó 12 años en construcción mejorará su vida, les ahorrará hasta una hora y media de trayecto.

"Bien padre que lo hayan abierto ya, la verdad, se nos va a hacer menos tiempo para el traslado desde Ecatepec hasta Toluca, antes eran unas cuatro horas y media, y ahora espero que sea mucho menos, hasta una hora y media me ahorraré", dijo Luis con su bandera del equipo de Toluca.

Usuarios estrenan recorrido completo del Tren Interurbano México-Toluca (02/02/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Aseguró que preservar el estado del tren será tarea de los propios usuarios, quienes definirán cuánto tiempo quieren que este medio de transporte se mantenga en óptimas condiciones.

"Todo depende de nosotros, de cómo se comporte la gente, de nada sirve que tengamos unas buenas instalaciones si no las van a cuidar", aseguró.

Luis Omar Aguilar, una de las primeras personas en subirse a este tren que ya opera en su totalidad hasta Zinacantepec, aseguró que siente mucha emoción, felicidad, nostalgia y compromiso al viajar en "El Insurgente".

"Una gran tecnología, un poquito tardía pero que llegó finalmente a lo que es nuestro México. Nunca me imaginé que algo así podría pasar, ni en sueños. De pequeño me emocionaba el tren porque me traían mis padres, pero nunca me imaginé ver este tipo de transporte de nueva tecnología aquí en nuestro país", dijo Luis, quien es originario de Toluca y frecuenta la capital.

Usuarios estrenan recorrido completo del Tren Interurbano México-Toluca (02/02/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Señaló que en este primer día el acceso se descontroló pero "espero que nada más sea porque va empezando, por ser el primer día, y que vaya mejorando en el transcurso de los días".

Por su parte, Mercedes aseguró que nunca soñó con un transporte que le permita llegar a Toluca en menos de una hora. "Nunca me pasó ni por la cabeza, y ahora estoy muy contenta porque después de tanta espera se logró".

Dijo que aunque le cobrarán 90 pesos, el doble de lo que paga en camión, "ya tenemos la certeza de que no va a pasar algún percance como pasa muy seguido en la autopista".

Usuarios estrenan recorrido completo del Tren Interurbano México-Toluca (02/02/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Desde las 15:00 horas, decenas de usuarios hicieron filas que abarcaban unos 200 metros de largo, con hileras de 10 personas. "¡Que ya abran!", gritaban eufóricos.

"Es mucha la emoción, me siento como niña chiquita, pero va a mejorar mucho nuestra vida", comentó Carmen, quien va todos los días desde Toluca hasta la Ciudad de México para trabajar.

