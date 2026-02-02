Un conflicto vial registrado en calles de la alcaldía Xochimilco terminó con un motociclista lesionado por disparos de arma de fuego y la detención del presunto responsable, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Maíz y la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos policiales a la zona.

Al arribar, los uniformados localizaron a un hombre de 43 años de edad tendido sobre la cinta asfáltica, con manchas hemáticas en el cuerpo. Paramédicos que acudieron al sitio lo diagnosticaron con una lesión por proyectil de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Lee también Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Según las primeras indagatorias, el lesionado circulaba a bordo de una motocicleta cuando el conductor de un automóvil golpeó el retrovisor de la unidad. Tras reclamarle por el daño, el automovilista presuntamente realizó un disparo y se dio a la fuga.

Con apoyo de los monitoristas del C2 Oriente, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y lograron ubicar el vehículo del probable responsable sobre la misma avenida. Al realizarle una revisión preventiva, los oficiales aseguraron dos cargadores para arma de fuego, 17 cartuchos útiles, un porta cargador, dos identificaciones oficiales y un teléfono celular.

El hombre, de 59 años de edad y presuntamente identificado como elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue detenido, informado de sus derechos de ley y presentado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL