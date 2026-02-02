La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, celebró el Día de la Candelaria en la explanada de la demarcación con la Feria del Tamal y el Atole.

Este evento contó con la escultura de la Virgen de la Iglesia de la Candelaria y del Rosario, proveniente del templo fundado en 1580, el cual forma parte del barrio histórico de Candelaria de los Patos, reconocido como uno de los espacios con mayor tradición en la Ciudad de México.

Bajo ese mismo espíritu de tradición y convivencia familiar, la Feria del Tamal y el Atole 2026 reunió diversos expositores de estados como Oaxaca, Puebla, Michoacán y de la representación internacional de Colombia, quienes compartieron recetas y sabores transmitidos de generación en generación, destacando la participación de mujeres indígenas emprendedoras que encontraron en este espacio una oportunidad para visibilizar su trabajo y fortalecer sus proyectos productivos.

Celebran el Día de la Candelaria con la Feria del Tamal en la alcaldía Venustiano Carranza (02/02/2026). Foto: Especial

Esta Feria reunió a cerca de 15 mil asistentes, quienes disfrutaron del grupo Cumbia Dinamita y otros elencos, celebrando la identidad cultural y gastronómica del país y fortaleciendo la economía local mediante el apoyo a pequeños productores de tamales y atoles provenientes de distintas regiones del país.

Las y los visitantes disfrutaron de una amplia oferta gastronómica que incluyó tamales de mole, verde, rajas y dulces, además de tamales oaxaqueños, propuestas gourmet y el tradicional zacahuil, representativo de la región Huasteca, así como una variedad de atoles como el de novia, tres leches, cereza y chocolate.

La alcaldesa subrayó que esta Feria constituye un espacio para preservar las costumbres y tradiciones mexicanas, impulsar el consumo local y fortalecer la convivencia familiar, consolidando al Día de la Candelaria como un referente cultural y comunitario en la demarcación y en la Ciudad de México.

