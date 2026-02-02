Más Información

Día de la Candelaria: los mejores memes para acompañar los tamales este 2 de febrero

Día de la Candelaria: los mejores memes para acompañar los tamales este 2 de febrero

Día de la Candelaria 2026: ¿por qué se comen tamales el 2 de febrero? Esto se sabe

Día de la Candelaria 2026: ¿por qué se comen tamales el 2 de febrero? Esto se sabe

Grammy 2026: los mejores memes que dejó la noche de premios en X

Grammy 2026: los mejores memes que dejó la noche de premios en X

Mujer es atacada por leopardo de las nieves al tratar de tomar una foto; esto paso

Mujer es atacada por leopardo de las nieves al tratar de tomar una foto; esto paso

¿Quién es Gesaffelstein; el DJ francés que sorprendió en la alfombra roja de los Grammys con una máscara?

¿Quién es Gesaffelstein; el DJ francés que sorprendió en la alfombra roja de los Grammys con una máscara?

Comenzó febrero y, como dicta la tradición en México, el calendario marca una de las celebraciones más esperadas tras las fiestas decembrinas: el , que se conmemora cada 2 de febrero.

Día de la Candelaria 2026. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL
Día de la Candelaria 2026. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Esta fecha combina fe, costumbres familiares y gastronomía en un mismo ritual que se repite año con año: llevar a bendecir al Niño Dios y compartir tamales, un alimento de origen prehispánico que sigue presente en la mesa de millones de hogares.

El Día de la Candelaria combina fe, costumbres familiares y gastronomía en un mismo ritual que se repite año con año: llevar a bendecir al Niño Dios. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
El Día de la Candelaria combina fe, costumbres familiares y gastronomía en un mismo ritual que se repite año con año: llevar a bendecir al Niño Dios. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Sin embargo, el Día de la Candelaria no solo se vive en iglesias y cocinas. Como ocurre con cualquier fecha importante, la celebración también se trasladó a las redes sociales, donde plataformas como X, antes Twitter se llenaron de creatividad y humor, colocando la fecha entre las tendencias y confirmando que el ingenio es parte fundamental de la cultura mexicana.

Lee también:

Los mejores memes del Día de la Candelaria

Los protagonistas indiscutibles de estos contenidos han sido los tamales. Desde comparaciones sobre el gasto que implica cumplir con la tradición, hasta bromas sobre dietas que “empiezan el lunes”, los usuarios transformaron esta obligación festiva en una avalancha de imágenes creativas.

Asimismo, la atención se centró especialmente en quienes semanas atrás encontraron el muñeco en la Rosca de Reyes, un momento que selló su destino y los convirtió en responsables de pagar los tamales este 2 de febrero.

A continuación, te presentamos los mejores memes.

Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes del Día de la Candelaria. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]