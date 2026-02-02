Más Información

Día de la Candelaria 2026: ¿por qué se comen tamales el 2 de febrero? Esto se sabe

Grammy 2026: los mejores memes que dejó la noche de premios en X

Mujer es atacada por leopardo de las nieves al tratar de tomar una foto; esto paso

¿Quién es Gesaffelstein; el DJ francés que sorprendió en la alfombra roja de los Grammys con una máscara?

¡Alista el bolso! El diablo viste a la moda 2 lanza primer trailer; ¿cuándo se estrena?

Febrero inició con una de las fechas más importantes en el calendario cultural de México: el , que se conmemora cada 02 de febrero y reúne tradiciones religiosas y el consumo de tamales.

Día de la Candelaria 2026. Foto: @alcaldía_coy
¿Qué se conmemora el Día de la Candelaria?

El Día de la Candelaria conmemora dos pasajes de la tradición cristiana: la purificación de la Virgen María tras el parto y la presentación de Jesús en el templo, realizada 40 días después de la Navidad. Esta celebración se incorporó al calendario religioso durante el periodo colonial.

Día de la Candelaria 2026. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
¿Por qué se comen tamales el 02 de febrero?

De acuerdo con la UNAM, en la época prehispánica se llevaban a cabo ceremonias en honor a Tláloc, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl. En estos rituales se ofrecían alimentos hechos con maíz, entre ellos los tamales, como parte de las ofrendas.

Con el proceso de evangelización, estas prácticas se integraron a las celebraciones católicas. El resultado fue un sincretismo que mantuvo el consumo de tamales en el Día de la Candelaria, tradición que permanece hasta la actualidad.

Los tamales son parte esencial de la gastronomía mexicana y ofrecen sabor, tradición y valor nutricional. Foto: Freepik
El maíz ocupa un lugar importante en la cosmovisión mesoamericana. En el Popol Vuh, texto de origen maya, se señala que los dioses utilizaron este grano para la creación del ser humano, razón por la cual fue utilizado en ceremonias y ofrendas desde tiempos antiguos.

La relación entre la Rosca de Reyes y los tamales

Según el INAH, el Día de la Candelaria también marca el cierre del ciclo de celebraciones iniciado en diciembre. El 06 de enero, durante la Rosca de Reyes, se colocan figuras que representan al Niño Jesús. Quienes las encuentran asumen el compromiso de compartir tamales el 02 de febrero.

La relación entre la Rosca de Reyes y los tamales. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
