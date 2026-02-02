"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

Más Información
A través de un video publicado en las redes sociales de Andrés Lajous, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se mostró a quien fue la primera usuaria en abordar el Tren Insurgente en la terminal Observatorio.
En las imágenes se observa como es que una mujer, identificada como Alejandra Estrada Orozco pasa los torniquetes de entrada y el coordinador operativo TIMT, Andrés Reynoso, le entrega un botón conmemorativo.
La usuaria del tren se vio emocionada por ser una de las primeras personas en usar la línea completa del Interurbano.
Mencionó que ella llegó desde las 13:00 horas junto con su hijo, para que cuatro horas después, se abriera al público el último tramo del tren.
Alejandra dijo que asistir a la inauguración no fue planeado, pero en cuanto se enteró de la inauguración decidió quedarse para "ser parte de la historia".
"Escuchamos en algún lugar que era de primer mundo y vamos a confirmarlo", dijo conmocionada.
Para finalizar, Estrada Orozco invitó a la población a usar el Tren Interurbano así como "empaparse de la nueva tecnología" y a cuidar el nuevo sistema de transporte.
Inauguran último tramo del Tren Interurbano México–Toluca El Insurgente; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto
