Más Información

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

A través de un video publicado en las redes sociales de Andrés Lajous, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se mostró a quien fue la primera usuaria en abordar el en la terminal Observatorio.

En las imágenes se observa como es que una mujer, identificada como Alejandra Estrada Orozco pasa los torniquetes de entrada y el coordinador operativo TIMT, Andrés Reynoso, le entrega un botón conmemorativo.

La usuaria del tren se vio emocionada por ser una de las primeras personas en usar la línea completa del Interurbano.

Lee también

Mencionó que ella llegó desde las 13:00 horas junto con su hijo, para que cuatro horas después, se abriera al público el .

Alejandra dijo que asistir a la inauguración no fue planeado, pero en cuanto se enteró de la decidió quedarse para "ser parte de la historia".

"Escuchamos en algún lugar que era de primer mundo y vamos a confirmarlo", dijo conmocionada.

Para finalizar, Estrada Orozco invitó a la población a usar el Tren Interurbano así como "empaparse de la nueva tecnología" y a cuidar el nuevo sistema de transporte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]