"Escuchamos que era de primer mundo y vamos a confirmarlo"; Alejandra Estrada, la primera en usar el Tren Insurgente desde la terminal Observatorio

A través de un video publicado en las redes sociales de Andrés Lajous, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se mostró a quien fue la primera usuaria en abordar el Tren Insurgente en la terminal Observatorio.

En las imágenes se observa como es que una mujer, identificada como Alejandra Estrada Orozco pasa los torniquetes de entrada y el coordinador operativo TIMT, Andrés Reynoso, le entrega un botón conmemorativo.

La usuaria del tren se vio emocionada por ser una de las primeras personas en usar la línea completa del Interurbano.

Alejandra Estrada fue la primera usuaria en abordar el @TrenInsurgente en la Terminal Observatorio 🎉



En punto de las 16 horas, abrió al público esta estación que estará recibiendo a miles de personas para viajes en menos de una hora hasta Zinacantepec en el Estado de México 🚊 pic.twitter.com/jkmAvTR210 — Andrés Lajous (@andreslajous) February 3, 2026

Mencionó que ella llegó desde las 13:00 horas junto con su hijo, para que cuatro horas después, se abriera al público el último tramo del tren.

Alejandra dijo que asistir a la inauguración no fue planeado, pero en cuanto se enteró de la inauguración decidió quedarse para "ser parte de la historia".

"Escuchamos en algún lugar que era de primer mundo y vamos a confirmarlo", dijo conmocionada.

Para finalizar, Estrada Orozco invitó a la población a usar el Tren Interurbano así como "empaparse de la nueva tecnología" y a cuidar el nuevo sistema de transporte.

