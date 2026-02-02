El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México reconoció el esfuerzo de conciliación entre Gerardo González García y Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quienes hoy, en conferencia de prensa conjunta con el alcalde de la Gustavo A. Madero, Jeancarlo Lozano, anunciaron un entendimiento político y reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para fortalecer a la Cuarta Transformación en la demarcación.

“Damos la bienvenida de vuelta a las tareas legislativas a nuestro compañero Víctor Hugo Lobo Rodríguez, que estamos seguros desempeñará con compromiso y convicción política como lo hizo hasta hace algunos días. Saludamos también con respeto y afecto al compañero Gerardo González García, que siempre tendrá las puertas abiertas del Grupo Parlamentario y en quien reconocemos a un dirigente cercano a la gente y comprometido con las causas sociales de su demarcación”, señaló la bancada.

Los morenistas reafirmaron su compromiso inquebrantable en avanzar la agenda de ciudad que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada. “En esa tarea concentramos nuestros esfuerzos todos los días y estamos convencidos que la suma de nuestros compañeros nutrirá y fortalecerá el proyecto”.

Lee también Microsismos en Plateros-Mixcoac continuarán, advierten especialistas de la UNAM; se registran hasta 90 al día

Víctor Hugo Lobo continuará como diputado

Momentos antes, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, aseguró que Víctor Hugo Lobo Rodríguez continuará como diputado de Morena por la demarcación en el Congreso de la Ciudad de México al menos durante este periodo ordinario de sesiones que inició este domingo, mientras que Gerardo González se incorporará posteriormente, sin detallar cuándo. Negó que hubiera polarización dentro de Morena.

El pasado 21 de enero, durante la Comisión Permanente del Congreso capitalino se leyó un comunicado donde se anunciaba el regreso como diputado por la alcaldía Gustavo A. Madero de Gerardo González, quien rindió protesta el 1 de enero de 2024, pero pidió licencia un día después y en su lugar se quedó Víctor Hugo Lobo Rodríguez.

Esto provocó que simpatizantes de ambos se manifestaran a las afueras del Congreso capitalino.

Lee también Explosión en casa de Álvaro Obregón moviliza a bomberos; no se reportan heridos

Diputados de Morena reconocen conciliación entre Gerardo González y Víctor Hugo Lobo Rodríguez (02/02/2026). Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL

Dos semanas después, Janecarlo Lozano aseguró que, tras varias pláticas entre Víctor Hugo Lobo Rodríguez, Gerardo González y él, se llegó a la conclusión de que en este periodo ordinario de sesiones todo se queda como estaba.

"No se preocupen en el tema de la diputación. En este primer proceso seguirá conduciendo el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, y seguramente podrá buscar un cargo público, pues es muy joven, muy talentoso y para la reincorporación del diputado Gerardo González, pues también podrá ayudarle. Entonces, no hay ningún problema, todo sigue como estaba", dijo el alcalde en conferencia de prensa donde estuvieron presentes ambas partes.

Sin embargo, se negó a señalar el tiempo en que Víctor Hugo Lobo Rodríguez seguirá en el cargo.

Janecarlo Lozano destacó el diálogo y la unidad que existe dentro de Morena y la alcaldía, y negó que hubiera polarización.

Lee también Pirotecnia provoca explosión de una vivienda en Tultepec, Edomex; hay una persona sin vida

"Creemos que el diálogo se construye con responsabilidad, pero sobre todo con una profunda vocación de servicio que hoy reconozco a ambos diputados que se tienen. Las diferencias se atienden con política con diálogo y culturas de miras, pensando siempre lo más importante que es nuestra gente. La unidad de nuestro movimiento no está por encima de ningún cargo", aseveró.

El diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez indicó que "el acuerdo es que trabajaremos todos de manera coordinada".

"Habrá comunicación, habrá interlocución con un ambiente de respeto en pro de nuestro movimiento, de nuestras vecinas y vecinos. Aquí no hay un acuerdo que se haya escrito, que se haya firmado, sino más bien coincidencias. Coincidencias que como ya se platicaron, son superiores a los intereses personales. Aquí no estamos poniendo ni nunca hubo algún interés personal sobre la mesa que tuviera negociación", indicó.

Reconoció que hubo una falta de comunicación, pero que ya se atendió con distintos acercamientos con Gerardo González.

Gerardo González aseguró que "ratificamos que el único compromiso y lealtad es con la ciudadanía de esta capital. Igualmente, debo agradecer nuevamente el partido que me postuló y me permite acceder a este cargo para trabajar a favor en nuestro pueblo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov