La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, confió en que antes del jueves se resuelva el tema de la curul que mantienen en disputa Gerardo González García y Víctor Hugo Lobo Rodríguez.

El pasado miércoles, Gerardo González García, como diputado propietario, pidió su reincorporación a los trabajos legislativos, situación que no fue del agrado de su suplente, Lobo Rodríguez, por lo que se desató una gresca a las afueras del Congreso capitalino.

Cuestionada al respecto, la coordinadora morenista mencionó que este es un tema político que a ellos como Grupo Parlamentario no les toca definir.

“Tendrán que ponerse de acuerdo, platicarlo, dialogar por el bien del movimiento, o sea, yo lo he platicado mucho con mis compañeras y compañeros, más allá del interés personal, nosotros nos debemos al movimiento; entonces, pues yo apelo a que se tenga la posibilidad de comunicación y de acuerdo, y pues aquí estaremos esperando a ver qué pasa. Yo confío mucho en que van a encontrar un mecanismo para poder resolver esta diferencia, ambos son compañeros muy exitosos, muy valiosos para nosotras y para nosotros, pero pues vamos a esperar a que se resuelva en el espacio donde ellos. Yo espero que antes de la plenaria, que es el jueves, lo puedan definir”, aseveró al salir de la plenaria de los diputados del PVEM.

Xóchitl Bravo señaló que actualmente, por Ley, Gerardo González García es el diputado propietario.

“No es a quien yo reconozca, es lo que la ley dice, y pues ahí obviamente están salvaguardados los derechos, tanto del diputado Gerardo como del diputado Lobo. Obviamente, el diputado Gerardo pidió la incorporación al Congreso de la Ciudad de México como legislador. Acuérdense que él tomó protesta con nosotros en septiembre (2024); entonces, pues ya con la incorporación, que además se leyó en la Mesa Directiva, pues estaremos viendo… Pidió la incorporación al Congreso de la Ciudad y pues la ley es la ley, ¿no?”, añadió.

Este jueves el Grupo Parlamentario de Morena realizará su reunión plenaria a la que asistirá el secretario de Gobierno y la Consejera Jurídica.

