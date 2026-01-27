La Universidad de las Artes que estará ubicada en Plaza Tlaxcoaque, tendrá una inversión de alrededor de 390 millones de pesos y su construcción arrancará la primera semana de marzo. Se prevé que las obras duren de marzo a diciembre de 2026, de tal forma que a principios de 2027 pueda inaugurarse.

Al dar a conocer los pormenores del proyecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la creación de esta universidad responde a la gran demanda que hay para ingresar a universidades de artes, pues la población “se queda siempre en las listas de espera”.

Así será la nueva Universidad de las Artes de CDMX; costará 390 mdp. Foto: Especial.

“Por dar un ejemplo. En 2024, para la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la UNAM, hubo mil 492 solicitudes, pero hubo solamente 50 lugares; en la licenciatura de Arte y Diseño, 2 mil 63 aspirantes compitieron por 78 espacios; estas cifras muestran que existe una gran demanda para estos espacios, pero las oportunidades son insuficientes”, dijo.

Habrá 19 licenciaturas

La Universidad de las Artes será pública, tendrá capacidad de recibir hasta a 4 mil alumnos y ofrecerá 19 licenciaturas, señaló la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen.

Habrá licenciaturas enfocadas en distintas disciplinas como teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, memoria y conservación, con diversas modalidades de término, y no se hará examen de ingreso a los interesados.

“Hay mucha gente que se queda con ganas de estudiar en las escuelas artísticas, es muy difícil entrar, pero, sobre todo, no hay espacios suficientes, así que todo es espacio universitario que se abra para el estudio de las artes, la verdad es que es una gran noticia”, señaló.

Se tratará de un edificio de 14 mil 200 metros cuadrados, que estará conformada por cuatro niveles y un sótano; contará con un auditorio para que los alumnos hagan presentaciones, así como una terraza-mirador con vista hacia 20 de noviembre; y, constará de 90 aulas, indicó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto.

Entre enero y febrero se hará el proyecto ejecutivo de la obra, para iniciar la obra en marzo.

