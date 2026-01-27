Más Información

El continúa con la instalación de , que sustituyen los de madera en tramos de la línea B y anunció que a mediados de año se modificarán estos elementos en la línea 4.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que en días recientes se concluyó con la instalación de 125 durmientes sintéticos en el aparato de vía 11A/21, ubicada entre Oceanía y . En próximos días iniciarán trabajos respectivos en la salida de Oceanía, Línea B, hacia la vía de enlace con Línea 5, y progresivamente se intervendrá en cinco aparatos más.

Continua instalación de 125 durmientes sintéticos en la línea B del Metro; trabajos se realizan en las madrugadas. Foto: Especial.
Continua instalación de 125 durmientes sintéticos en la línea B del Metro; trabajos se realizan en las madrugadas. Foto: Especial.

Detalló que, hacia la segunda mitad del año, también se realizarán labores en Línea 4.

Cabe destacar que los trabajos se realizan en las madrugadas, sin afectar el servicio, con la participación de trabajadores del Metro especialistas en vías.

Continua instalación de 125 durmientes sintéticos en la línea B del Metro; trabajos se realizan en las madrugadas. Foto: Especial.
Continua instalación de 125 durmientes sintéticos en la línea B del Metro; trabajos se realizan en las madrugadas. Foto: Especial.

La Línea B es utilizada por 401 mil usuarios al día y es estratégica para la conexión con zonas de alta densidad poblacional, como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca.

La Línea B fue inaugurada en 1999. A más de 27 años de inicio de servicio, es la primera vez que se realiza una renovación de los durmientes, piezas indispensables para la estabilidad geométrica de la vía.

