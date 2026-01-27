La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en las líneas 7,3, B,8, 12, 9 y 1 lo que generó molestia entre los pasajeros que utilizaron el servicio en horario pico.

En la Línea 7, usuarios que viajaban con dirección a El Rosario reportaron avance lento y detenciones prolongadas, cuestionando el estado del servicio desde primeras horas del día: “¿Qué pasó en Línea 7 dirección El Rosario?” y “A ver a qué hora con la Línea 7”, expresaron pasajeros molestos en redes sociales.

Ante los señalamientos, el STC Metro respondió que “se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Respecto a la Línea 3, usuarios con dirección a Indios Verdes denunciaron que los trenes permanecieron detenidos por varios minutos entre estaciones, lo que provocó retrasos considerables: “Pasa algo en Línea 3, no avanza, ya tenemos rato parados” y “el metro Línea 3 dirección Indios Verdes parado entre las estaciones”, señalaron pasajeros a través de redes sociales.

En la Línea B, usuarios reportaron constantes retrasos debido a que los trenes realizaron base en la estación Azteca, lo que generó mayor tiempo de espera: “¿Qué pasa en la Línea B? Hacen base en Azteca y eso retrasa todo” y “servicio de caos, siempre lo mismo”, manifestaron inconformes.

La Línea 8 también presentó afectaciones, de acuerdo con los reportes ciudadanos, quienes denunciaron acumulación de personas en andenes por la falta de circulación constante de trenes: “Dejen de hacer base, por eso se junta la gente Línea 8” y “dejen de jugar con el tiempo de los usuarios y muevan la L8”, expresaron usuarios.

En la Línea 12, pasajeros señalaron avance lento y el paso de trenes vacíos, lo que incrementó la saturación en estaciones: “Cómo que está fallando mucho la Línea 12, acaba de pasar un tren vacío” y “Línea 12 con avance lento, lo que provoca alta afluencia”, fueron algunos de los comentarios compartidos.

Usuarios de la Línea 9 denunciaron irregularidades en el arranque del servicio en la estación Pantitlán, al señalar que el primer tren en dar servicio tardó en salir: “Hay un tren en Pantitlán Línea 9 para ser el primero en salir, y el primer tren en dar servicio tiene que salir 30 minutos después de la apertura” y “¿Por qué no nos dejan pasar en línea café? No hay gente!!!” reclamaron.

En la Línea 1, usuarios reportaron avance lento durante la mañana, sumándose a las múltiples afectaciones registradas en la red: “Qué pasa Línea 1, está muy lenta”, señaló un pasajero.

