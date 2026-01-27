Tres sujetos fueron capturados por policías de la Ciudad de México a través de un cerco virtual con cámaras de vigilancia, señalados de haber asaltado a los comensales de una taquería en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los oficiales en campo recibieron la alerta por un robo en un establecimiento en la colonia Campestre Aragón.

Al llegar a la taquería, el encargado dijo que instantes antes tres hombres despojaron a los clientes de sus pertenencias y huyeron en dos autos.

Con la descripción de los vehículos, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte, los ubicaron en calles de la colonia Providencia, en la misma alcaldía.

Los sospechosos fueron interceptados cuando ingresaban a una farmacia y mediante una revisión les hallaron una réplica de arma de fuego, por lo que fueron aprehendidos, aseguró la SSC.

Los detenidos de 26, 39 y 48 años de edad, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina sus situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mencionó que el hombre de 48 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario capitalino.

