Los scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas siguen circulando sin restricciones en las calles de la Ciudad de México.

Hace seis meses el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la legislación para regular la circulación de unidades eléctricas cuya velocidad sea superior a los 25 kilómetros por hora. Los cambios legislativos fueron publicados en la Gaceta Oficial.

La Secretaría de Movilidad capitalina comentó a EL UNIVERSAL que continúan los trabajos para la regulación, porque se tiene que integrar a la Ley de Movilidad que aún está analizándose en el Poder Legislativo y modificar el Reglamento de Tránsito.

Usuarios de scooters no portan casco para circular e incluso lo hacen por la ciclovía y en sentido contrario. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Indicó que su fecha límite es en agosto de este año.

En el tercer artículo transitorio, se establece que hay un plazo de 360 días a partir de la publicación —que fue el 27 de agosto de 2025—, para las adecuaciones correspondientes tanto al reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, como al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

La Semovi explicó que las unidades que rebasen los 25 kilómetros por hora deberán portar placas para aplicar las sanciones.

Sin embargo, en la práctica ruedan sin respetar lineamientos y no usan cascos, circulan por las ciclovías, por las banquetas, pues aún faltan reglamentaciones.

Durante un recorrido que realizó este diario por calles del Centro Histórico, entre ellas Bolívar, Motolinía, Tacuba, Eje Central y Avenida Juárez, se observaron a operadores de estos vehículos circular sin casco, revisando el celular, conduciendo con infantes y grandes bultos de mercancía. Otros utilizaban banquetas y áreas de ciclovía para transitar esquivando a los peatones.

José Eduardo expuso que hasta el momento no se ha hecho obligatorio utilizar casco.

“Yo conduzco con cuidado, y no nos han dicho nada que tengamos que portar casco o sacar placas. Sí escuché que hubo una norma, pero pues no es obligatorio”, indicó.

Antonio es un voceador que labora en el Centro. Señaló que el paso de las motos eléctricas es muy normal. “La gente lleva cargando grandes bultos que a veces hasta se ven más grandes que la moto que traen, aun así, nadie les dice nada. Aquí son muy utilizadas porque es un punto de comercio y las emplean para mover mercancía de un lugar a otro”, explicó.

Isabel habita en el Centro y considera que estos vehículos se han convertido en un riesgo, “a veces andas caminando tranquila por la calle, y cuando menos lo esperas ya se te cruzó la bici, o la moto. No hay mucha vigilancia en el Centro, y pues aquí la gente se mueve mucho en esos vehículos, supongo que porque son más económicos y rápidos para el traslado”, dijo.

El 16 de agosto de 2024, los legisladores capitalinos avalaron modificaciones a los artículos 9, 12 y 64 de la Ley de Movilidad local, en la que se define a los vehículos motorizados eléctricos personales (Vepeme) como aquellos que para su conducción cuenten con acelerador independiente, tengan dos o más ruedas y equipados con motor eléctrico, cuya velocidad máxima exceda 25 kilómetros por hora.

Los Vemepe se clasifican en tipo A, con peso menor a 35 kilos y tipo B, con peso de hasta 350 kilos.

El pasado 15 de diciembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, que a inicios de este 2026 estuviera listo el reglamento para vehículos no motorizados.

“Le pido a la Consejera Jurídica que a principios del próximo año tengamos ya el reglamento. Estamos en tiempo y forma, pero urge. Así que a principios del próximo año, tendremos reglamento y luego reemplacamiento de estos nuevos modos que se tienen, para la movilidad no motorizada”, dijo.