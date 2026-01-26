Más Información

La de la Ciudad de México informó que esta mañana se registró un hecho de tránsito que involucra una unidad de la Ruta 104 en el que, lamentablemente, un hombre perdió la vida sobre en Calzada Zaragoza, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Al respecto, la dependencia capitalina señaló que los primeros reportes indican que un hombre, de aproximadamente 60 años de edad, intentó cruzar de los carriles centrales hacia los laterales de la Calzada, sin percatarse del paso de la unidad de transporte público 920CH004 de la Ruta 104, por lo que fue impactada por la misma.

Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes determinaron que el hombre no contaba con signos vitales.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes junto con la unidad de transporte, para determinar su responsabilidad.

Personal de la Secretaría de Movilidad contactó al representante de la Ruta e instruyó brindar puntual atención y acompañamiento a los familiares de la persona que perdió la vida.

