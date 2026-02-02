La investigación por el caso del crematorio Plenitud donde el 26 de junio del 2025 se localizaron 386 cuerpos sin cremar, aún continúa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado informó que a la fecha, suman 185 identificaciones logradas de los cuerpos que fueron encontrados en el crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Según se detalló, han sido notificadas 181 familias de la identificación de sus deudos y los 4 restantes, serán notificadas en próximas horas.

Caso crematorio Plenitud en Ciudad Juárez sigue abierto; ya identifican 185 de 386 cuerpos. Foto: Especial

Además, son ya 172 los cuerpos entregados a sus respectivas familias.

En cuanto a denuncias, 123 familias han decidido interponer una en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

El trabajo de investigación continúa y se realiza a través del personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, así como del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Norte, aseguró que se continuará de manera ininterrumpida con los trabajos para lograr la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio, así como de continuar brindando atención psicológica, información y asesorías jurídicas, a los deudos afectados que así lo soliciten.

Se enviaron 110 muestras a los laboratorios especializados de la Comisión Nacional de Búsqueda, se espera a la brevedad los resultados.

A mediados de año se espera contar con el perfil genético de ADN de las personas fallecidas, a efecto de poder contrastarlo con los familiares y tener la seguridad plena de a qué familias corresponden.

