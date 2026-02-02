Érick “N”, identificado como hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano; fue detenido por golpear a manifestantes que protestaban contra su madre. Parte del momento quedó documentada en un video que se comparte en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado durante la noche cuando el joven intervino en un plantón que mantiene un grupo de personas en las oficinas del municipio, para protestar por el aumento en el predijo y el presunto mal manejo del dinero público.

El incidente fue video grabado y en las imágenes se le observa cuando lo increpan y le reclaman, en otro video más corto policías caminan con él mientras lo llevan esposado.

La alcaldesa emitió un comunicado de prensa en el que seguro que no intervendrá ni habrá privilegios para el detenido.

“Mi cargo no otorga privilegios a nadie”, expresó, al señalar que respetará plenamente el actuar de las instancias competentes y permitirá que las diligencias jurídicas sigan su curso conforme a derecho; aparte de subrayar que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal y con respeto a los derechos de todas las personas, al tiempo que condenó cualquier forma de violencia, amenazas o agresiones, independientemente de su origen”.

