PILARES informó que realizará una celebración denominada “Amor Mundial”, la cual incluirá un flashmob con baile y espíritu futbolero, como parte de las actividades por el Día del Amor y la Amistad.

A través de sus redes sociales, PILARES dio a conocer que el evento se llevará a cabo el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas, en el corredor peatonal de la avenida Francisco I. Madero, ubicado en el Centro Histórico de la capital con acceso libre.

De acuerdo con la información difundida, la celebración “Amor Mundial” busca promover valores como el amor, la unión y la diversidad, mediante una intervención artística colectiva en la que las y los asistentes participarán del baile y elementos relacionados con el futbol, con el objetivo de generar un ambiente de convivencia e inclusión.

“El próximo 13 de febrero celebremos juntos el amor, la unión y la diversidad con un Flashmob Mundial lleno de movimiento, baile y espíritu futbolero en el corazón de la ciudad”, señaló la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

