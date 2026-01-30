“Es un negocio generacional y el poder compartir esta historia con mi familia [los clientes] me da mucho orgullo y es algo muy gratificante”, comentó Beatriz Gómez, encargada de la sucursal Portales de la tamalería Nativitas, en la alcaldía Benito Juárez.

El negocio familiar, ubicado en avenida Presidentes 74, colonia Portales Norte, lleva 26 años ofreciendo sus tamales, que van desde los clásicos como mole y verde, hasta los gourmet de zarzamora y guayaba.

En la víspera del Día de la Candelaria, su producción sube de intensidad. “No tenemos un estimado de cuántos tamales hacemos al día, pero en esta temporada hacemos más del triple”, aseguró Beatriz Gómez.

Cada año, un día antes de la fiesta de la Candelaria, familias y oficinistas llegan a buscarlos para comprar incluso más de 200 tamales. “La Candelaria es el día del tamalero, de puesto, carrito, de todos es nuestro día”, dijo.

El negocio abrió en 1999 en un local ubicado en Don Luis, Conjunto Urbano Tlalpan, Benito Juárez, por lo que Beatriz ha visto a niños crecer, conoce los nombres de sus clientes y sabe qué pide cada uno.

“Los que más vendo en la temporada de la Candelaria son los tradicionales”, explicó.

Guadalupe Cruz, de 62 años y vecina, dijo que para el Día de la Candelaria compraría 30 tamales, destacando el sabor de flor de calabaza, su favorito.

A la tamalería Nativitas llegó Ivonne González. Relató que su hermana está de visita desde Toluca, por lo que le prometió que la llevaría a comer uno de los mejores tamales de la CDMX.