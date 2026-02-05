El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 12, situación que ha provocado demoras en el servicio y mayores tiempos de espera en los andenes.

A través de redes sociales, el organismo detalló que personal del Metro ya trabaja en la atención del problema, por lo que la circulación se normalizará en breve.

Indicó que se mantiene personal en estaciones y terminales con el objetivo de agilizar el servicio, por lo que exhortó a los usuarios a atender las indicaciones del personal operativo.

Lee también Analizan estado de árboles en el Centro Histórico

“El servicio en la Línea 12 opera sin averías; continúa la afluencia alta, el servicio se normaliza de manera gradual y se regula mediante el envío de trenes vacíos”, señaló el STC.

Agregó que la Línea 12 opera sin averías, aunque continúa la alta afluencia de usuarios, lo que ha generado retrasos en el servicio.

Ante esta situación, el STC explicó que la circulación se normaliza de manera gradual y se regula mediante el envío de trenes vacíos a fin de reducir los tiempos de espera en los andenes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL