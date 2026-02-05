El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy, aseguró que, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), se analiza el estado de más de 2 mil 50 árboles ubicados dentro del primer cuadro de la capital, a fin de identificar aquellos que deben ser atendidos y los espacios donde se pueden plantar otros más.

Indicó que esto a través del programa Reverdeciendo el Centro Histórico, el cual ya lleva más de 90% de los árboles de la zona patrimonial censados.

“Estamos ubicando cada espacio del Centro Histórico donde podamos sembrar un nuevo árbol o algunas plantas que puedan mejorar las áreas verdes de los dos perímetros de la zona patrimonial”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario indicó que durante el censo ya se encontraron algunos árboles a los que les arroja aceite, grasas o incluso los han dañado.

“Todavía están esperando terminar en el último cuadrante para ya rendir un informe más preciso, pero sí, hay árboles que están mal podados o que están reportados a veces por los vecinos que fueron tratados de manera inadecuada”, expuso.

Comentó que ya se tienen detectados aquellos árboles que se encuentran en mal estado y se va a trabajar sobre eso.

El coordinador general adelantó que se han recuperado más de 20 cajetes de arbolado que habían sido dañados y rellenados con cemento.

Señaló que en estos espacios, o donde no hay arbolado, se buscarán alternativas para su recuperación, como colocar macetones con árboles pequeños para reverdecer el Centro Histórico, “con otras especies para que también mejoren el medio ambiente”.

Indicó que, como parte del programa Reverdeciendo el Centro Histórico, se retiró una araucaria al interior de la Catedral Metropolitana que ya estaba dañada y que estaba en peligro de caerse y se repondrá.

Cervantes Godoy aseguró que ya se platicó con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX) para que, a través de sus afiliados, ayuden a cuidar el arbolado del Centro Histórico, a regarlo y evitar que sea dañado.

Se busca plantar ejemplares en Eje Central

Carlos Cervantes Godoy aseguró que, tras los trabajos de iluminación de Eje Central realizados por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, pidió que se dejaran abiertas las banquetas para que se proceda a plantar arbolado en la zona que va desde Izazaga hasta Bellas Artes.