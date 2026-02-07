La alcaldía Coyoacán y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México (CBPDCM) refrendaron el convenio de colaboración para la localización de personas desaparecidas en la demarcación.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, y el titular de la CBPDCM, Luis Gómez Negrete, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y realizar acciones para la búsqueda de personas en la demarcación, informó la alcaldía.

El edil dijo que “hoy nos damos cita para seguir sumando capacidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, un flagelo que lastima a todo nuestro país y el cual debemos erradicar, porque ninguna ausencia debe invisibilizarse y tampoco normalizarse”.

Mientras que durante su intervención, Luis Gómez Negrete destacó la articulación entre la alcaldía y la CBPDCM.

“Es por eso que el vínculo con las alcaldías es fundamental para responder a estas necesidades que estamos viendo de familiares de personas desaparecidas, cuyo momento en el cual nos encontramos es de suma preocupación, de angustia y de incertidumbre y por lo tanto lo mínimo que podemos hacer es articularnos y poder dar una respuesta de una sola cara y al mismo tiempo con un procedimiento claro y contundente”, dijo el comisionado.

Giovanni Gutiérrez subrayó que en su administración se puso en marcha el programa Escudo Coyoacán, con el cual, señaló, se han obtenido resultados en las colonias de la alcaldía.

Asimismo, destacó la relevancia de trabajar de manera coordinada con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

