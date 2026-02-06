El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recordó que se realizarán acciones de mantenimiento integral en la Línea 2 del Metro a partir del lunes 9 de febrero y las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, tendrán modificaciones en sus horarios.

De lunes a viernes, las estaciones referidas cerrarán a las 22:00 horas, en tanto que el sábado el cierre se realizará a las 20:00 horas.

Los domingos no funcionarán durante toda la jornada.

Durante los horarios de cierre de las tres estaciones señaladas, el servicio al público usuario de la Línea 2 se dividirá en dos circuitos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola.

Las estaciones afectadas serán San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto. Foto: Gaspar Betancourt/EL UNIVERSAL

Las y los usuarios tendrán la opción de utilizar de forma gratuita autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecerán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y viceversa.

La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970 y consta de 24 estaciones de servicio de las cuales 16 serán intervenidas de forma integral. De Tasqueña a Revolución, se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios.

