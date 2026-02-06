Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo en la alcaldía Iztacalco a cinco personas posiblemente vinculadas con el robo a una vivienda ocurrido en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, donde los responsables habrían utilizado uniformes color naranja para hacerse pasar por trabajadores de limpia.

Tras el reporte del robo, elementos de la SSC realizaron trabajos de investigación e inteligencia, entre ellos el análisis de cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Norte. Con estas acciones se detectó el paso de un vehículo blanco presuntamente relacionado y se ubicó la zona de movilidad de los probables responsables en la alcaldía Iztacalco.

Como parte de los recorridos de reconocimiento, policías ubicaron el automóvil sobre Canal de Río Churubusco y avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental. Al aproximarse, observaron que uno de los tripulantes arrojó un paquete emplayado e intentó darse a la fuga, lo que derivó en una intervención inmediata.

Tras interceptar la unidad, dos hombres descendieron del vehículo y fueron sometidos a una revisión preventiva. En el lugar les aseguraron seis bolsas negras con aparente marihuana envueltas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, así como dinero en efectivo.

Mientras se realizaba la detención, dos mujeres y otro hombre se acercaron para intentar impedir la labor policial y jalonearon a los sujetos, pero finalmente fueron controlados por los uniformados. En total, fueron detenidas dos mujeres de 55 y 61 años y tres hombres de 15, 31 y 38 años de edad.

Los cinco detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con el vehículo y los objetos asegurados, puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Según información obtenida por las autoridades, los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva integrada por familiares dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo. Asimismo, podrían estar relacionados con el robo ocurrido el pasado 3 de febrero en una vivienda ubicada en la avenida 661 y esquina con avenida 606, en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón.

La SSC informó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se continúa con la integración de la carpeta de investigación para dar seguimiento a la denuncia presentada por los afectados y ubicar a otros posibles implicados.

