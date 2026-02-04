Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que tres sujetos, presuntamente disfrazados de trabajadores de limpia, asaltaron y amagaron a una familia en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las imágenes, los individuos vestían overoles color naranja con aparentes logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y se encontraban barriendo en el exterior de un domicilio ubicado sobre la avenida 611, lo que no levantó sospechas entre los vecinos.

Los hechos ocurrieron el martes 3 de enero, cuando la hija de la propietaria de la vivienda llegó al lugar y fue interceptada por los supuestos barrenderos, quienes la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a ingresar al inmueble. Una vez dentro, los sujetos sustrajeron joyería y diversos artículos electrónicos.

Lee también: Brugada supervisa rehabilitación del embarcadero de Cuemanco; invierten 89 mdp rumbo al Mundial

🚨 Cámaras de seguridad captaron a tres sujetos disfrazados de trabajadores de limpia que asaltaron a una familia en #SanJuandeAragón, alcaldía #GAM.

Amenazaron a una mujer para ingresar a su domicilio, robaron joyas, electrónicos y una camioneta

No hay detenidos. pic.twitter.com/DjqGVX7kqr — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) February 4, 2026

Posteriormente, los agresores huyeron a bordo de una camioneta propiedad de las víctimas. Horas más tarde, el vehículo fue localizado en la avenida Taxímetros, con dirección al Estado de México.

Una de las víctimas, identificada como Isabel, relató lo sucedido y advirtió sobre el modus operandi de los responsables. “Hoy me tocó a mí, pero le puede pasar a cualquiera y estas personas no paran, actúan a plena luz del día”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr