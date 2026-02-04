Más Información
Un sujeto que presuntamente habría recibido mercancía robada de una casa de empeño en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por policías de la Ciudad de México a través de un cerco virtual realizado por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro.
Tras la captura, al sospechoso se le aseguraron varias piezas de joyería, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
Operadores del C2 Centro alertaron a policías en campo por el robo a un negocio en la esquina de Monterrey y Coahuila, en la colonia Roma.
Al llegar, los oficiales se entrevistaron con una mujer que dijo ser trabajadora de la casa de empeño, quien refirió que momentos antes dos sujetos llegaron al local y la amagaron con un cuchillo para que abriera una vitrina con piezas de oro.
Los ladrones tomaron joyería y escaparon a bordo de una motocicleta color negro.
A través de un cerco virtual, los operadores del C2 Centro ubicaron a los presuntos ladrones, quienes habrían entregado lo robado a un tercer sujeto en inmediaciones de un mercado en la calle Medellín, indicó la SSC.
Posteriormente, los monitoristas localizaron en tiempo real al tercer sospechoso, por lo que policías se acercaron al lugar y tras una revisión, al sujeto le hallaron 14 piezas de oro y 20 dosis de marihuana, por lo que fue detenido.
El sujeto de 29 años fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
