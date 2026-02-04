Más Información

Este 4 de febrero se celebra el “Día del Trabajador de Limpia”, en reconocimiento a su labor en beneficio de la comunidad y del medio ambiente.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Servicios cerca de 2 mil 500 trabajadores conforman brigadas de barrenderos que atienden los mil 116 kilómetros de red vial primaria de la Ciudad de México.

El personal realiza labores de barrido manual y mecánico, recolección de residuos sólidos urbanos y eliminación de grafitis en la red vial primaria, compuesta por 35 ejes, nueve vialidades de acceso controlado y 125 vías primarias.

En la Ciudad de México al día se atienden 108 vialidades con barrido manual (escobas) y 70 con barrido mecánico (algunas se atienden bajo las dos modalidades).

