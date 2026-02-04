Este 4 de febrero se celebra el “Día del Trabajador de Limpia”, en reconocimiento a su labor en beneficio de la comunidad y del medio ambiente.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Servicios cerca de 2 mil 500 trabajadores conforman brigadas de barrenderos que atienden los mil 116 kilómetros de red vial primaria de la Ciudad de México.

Lee también Suspenden 19 vallas publicitarias irregulares en CDMX; buscan reducir contaminación visual, informó el Invea

El personal realiza labores de barrido manual y mecánico, recolección de residuos sólidos urbanos y eliminación de grafitis en la red vial primaria, compuesta por 35 ejes, nueve vialidades de acceso controlado y 125 vías primarias.

En la Ciudad de México al día se atienden 108 vialidades con barrido manual (escobas) y 70 con barrido mecánico (algunas se atienden bajo las dos modalidades).

