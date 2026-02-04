La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el embarcadero de Cuemanco, uno de los más visitados de Xochimilco, para supervisar los trabajos de rehabilitación de la zona, en donde destacó una inversión de 89 millones de pesos, como parte de las obras de cara al Mundial de futbol que se inaugura en junio próximo.

Precisó que esta rehabilitación incorpora mejoras con equipamiento sustentable, tales como instalación de infraestructura verde con ecotecnología para la captación, tratamiento y reuso del agua pluvial.

“Lo que siempre hemos soñado se va a poner aquí con un desarrollo ecotecnológico; además, como decimos, Xochimilco es una parada obligatoria para el turismo”, dijo.

Explicó que este embarcadero recibe alrededor de 250 mil visitantes y opera con 216 trajineras, por lo que afirmó que esta inversión millonaria es para mejorar y devolverle dignidad “a la tarea que hacen aquí en Xochimilco y que es dar a conocer esta riqueza natural y tradicional que tienen”.

“Porque no sólo es viajar en una trajinera y divertirnos durante la trajinera, sino es dar a conocer qué son las chinampas, es dar a conocer la experiencia de producción natural única”, dijo.

Brugada Molina afirmó que Xochimilco es prueba del “gran esplendor” de la Ciudad de México, por lo que detectó la responsabilidad que existe para cuidar y mantener la ciudad lacustre.

“Xochimilco es la ventana a nuestra memoria colectiva, al patrimonio agrícola que sostuvo por siglos a la Ciudad de México con un sistema de producción -el chinampero- inigualable, además, con una alta productividad orgánica de hasta cinco ciclos productivos anuales”, dijo.

Ante locatarios y chinamperos de Cuemanco, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que las trajineras de Xochimilco son un punto imprescindible en las guías de turismo para quienes visitan la Ciudad de México.

Resaltó que esta rehabilitación se realiza en tres de los embarcaderos con mayor afluencia de Xochimilco, como son los de Cuemanco, Nativitas y Zacapa, y afirmó que se trata de obras con una esencia profunda de justicia social, económica y ambiental.

Anuncia santuario del ajolote

Brugada Molina adelantó que pidió a la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, crear un santuario del ajolote, especie en peligro de extinción y que será usada como imagen oficial de la capital del país para el Mundial.

Aseveró que así como están las aguas del canal de Xochimilco actualmente, este animal seguirá en peligro de extinción, por lo que se buscará “el florecimiento” y reproducción de este anfibio tan atractivo.

“Hemos tomado como símbolo al ajolote de Xochimilco, para la Ciudad de México; es es uno de los grandes temas que tenemos como ciudad”, dijo, al pedir acercarse a la mascota oficial de la CDMX para el Mundial: el ajolote con penacho de plumas de colores.

