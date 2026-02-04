Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Jorge Flores Galicia, padre de Jorge Flores Conchas, alias “El Tortas”, exlíder del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La acción forma parte de un operativo coordinado entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, resultado de trabajos de investigación e inteligencia relacionados con delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo.

En el inmueble ubicado en la calle Moctezuma, los uniformados aseguraron 100 dosis de aparente cocaína, 50 bolsas con posible marihuana y 100 bolsitas con probable metanfetamina, además de la detención de un hombre de 71 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

De manera simultánea, las autoridades ejecutaron un segundo cateo en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue detenido un hombre de 27 años de edad y se aseguraron dosis de probable droga, así como un arma de fuego con cartuchos útiles y un teléfono celular.

De acuerdo con información oficial, el detenido de 71 años de edad cuenta con un antecedente penitenciario por el delito de homicidio y posiblemente pertenece a un grupo delictivo generador de violencia, con zona de operación en la alcaldía Cuauhtémoc. En tanto, el detenido más joven registra una presentación previa ante el Ministerio Público por homicidio doloso.

Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras continúan las investigaciones. Las autoridades reiteraron que los detenidos serán considerados presuntos inocentes hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad conforme a la ley.

