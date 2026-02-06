Juan Manuel Pérez Cova, titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, invitó a la ciudadanía a participar en el Mega Entrenamiento con bomberos y bomberas, una actividad gratuita abierta al público.

A través de un video difundido en sus redes sociales, detalló que el evento se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución a las 7:00 horas del 22 de febrero.

Para participar es necesario ser mayor de 16 años y realizar un registro previo en la plataforma oficial: https://www.entusmarcas.com/mega-entrenamiento-bomberos-2026.

Pérez Cova señaló que el objetivo del evento es que las y los participantes puedan desarrollar su máximo potencial físico mediante rutinas similares a las que realizan diariamente los bomberos en las estaciones.

“Los invito a unirse a nuestro Mega Entrenamiento gratuito con Bomberos y desarrollar su máximo potencial físico, de la misma forma en la que lo hacen diariamente las y los bomberos en las estaciones”, expresó a través de su cuenta personal de X.

Durante la jornada, cada participante deberá completar cuatro rondas de ejercicio, así como cuatro vueltas a un circuito que incluye seis ejercicios, con el fin de simular el entrenamiento operativo del cuerpo de bomberos.

El ejercicio es el lenguaje universal que nos une sin distinciones ni fronteras; por ello, quiero invitar a toda la población de la Ciudad y del país a unirse a nuestro Mega entrenamiento gratuito con Bomberos y desarrollar su máximo potencial físico, de la misma forma en la que… pic.twitter.com/nQzmmodTNJ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 5, 2026

