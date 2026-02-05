La alcaldía Benito Juárez recolectó 4 mil 983 árboles de Navidad naturales y entregó igual número de plantas de ornato como agradecimiento a las personas que se sumaron al programa "Árbol por Árbol tu Ciudad Reverdece 2026", que emprendieron en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza destacó la activa participación que, como cada año, tuvo la comunidad benitojuarense y reconoció a los residentes de otras demarcaciones por acudir a los centros de acopio instalados, pues, con ello se impulsan las causas en favor del medio ambiente.

Lee también: Diputado de Morena propone regular mototaxis en CDMX; “regular también es prevenir violencias y garantizar trayectos seguros”, dice

“Quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en el programa ‘Árbol por Árbol tu Ciudad Reverdece’, como cada año Benito Juárez logró una gran convocatoria. Estas acciones son parte de mi compromiso por generar una mejor calidad de vida y construir una alcaldía sustentable pensando en el futuro desde hoy”, expresó.

Una vez triturados, los árboles recolectados serán reincorporados para su aprovechamiento en las áreas verdes de la demarcación y el excedente se destinará a la creación de composta orgánica.

Para la alcaldía Benito Juárez es un compromiso permanente sumarse a este tipo de causas que abonan al desarrollo sustentable y permiten crear conciencia sobre el impacto positivo que tienen las acciones medioambientales, contribuyendo a tener una ciudad más verde en beneficio de todos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr