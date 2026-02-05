Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), capturaron a cuatro sujetos en la alcaldía Iztapalapa, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de personas que buscan comprar vehículos anunciados en Facebook y páginas de segunda mano.

La SSC informó que la captura de los sospechosos se realizó a través de dos cateos en inmuebles en la colonia Ejército Constitucionalista, en seguimiento al asalto de un comprador de un coche anunciado en la red social, donde fue desapoderado de 120 mil pesos, ocurrido el pasado 25 de enero.

Cuatro días después, se capturó a un sujeto que, a decir de la SSC, habría participado en el atraco.

Derivado de la detención y en el marco de la indagatoria, se ubicaron dos inmuebles en la mencionada colonia, que al parecer eran usados por el grupo delictivo como centro de operación y de almacenamiento de drogas.

Caen cuatro presuntos integrantes de banda dedicada al robo de compradores de autos; realizaron dos cateos. Foto: Especial.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público los presentó ante un juez de control para solicitarle las órdenes de cateo, las cuales fueron otorgadas por el juzgador.

Elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de instancias de seguridad del Gobierno federal, realizaron el primer cateo en un domicilio de las calles Supermanzana 3 y Manzana 16, donde detuvieron a Ludwin Kevin, de 22 años, alias “El Kevin” y Brayan Adrián, de 26 años, alias “El Becerro”, y se aseguraron varias dosis de droga, así como placas, una tarjeta de circulación y una placa VIN.

El segundo mandamiento se ejecutó en las calles Supermanzana 2 y Manzana 35, donde se capturó a Carlos Acevedo, alias "El Gigí" de 57 años de edad y a Joshua García de 21 años, y se aseguraron dosis de marihuana, placas de circulación y otros documentos de identificación.

Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

