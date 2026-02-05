Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres posiblemente relacionados con el hallazgo de dos personas sin vida al interior de una cueva, ubicada en la colonia Jardines de San Juan, en la zona rústica de la alcaldía Tlalpan. Durante la acción, les fueron aseguradas diversas dosis de aparente droga y teléfonos celulares.

De acuerdo con el Comunicado 338/2026, los hechos se derivan de los trabajos de investigación iniciados tras el hallazgo, el pasado 29 de enero, de dos cuerpos dentro de una cueva en dicha zona. A partir de ese momento, policías capitalinos, en coordinación con operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, analizaron las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar posibles vehículos o personas relacionadas con el caso.

Como resultado de estas labores, se detectó un vehículo color dorado que arribó al punto; sus tripulantes descendieron y, minutos después, abandonaron el lugar a alta velocidad. Los uniformados dieron seguimiento a la ruta de escape y lograron ubicar la zona de movilidad de los posibles implicados.

Mediante el seguimiento virtual se observó que los sujetos cambiaban de automóviles y comenzaron a utilizar un vehículo color gris con marcas visibles de reparación en las salpicaderas y el cofre, el cual portaba un permiso provisional para circular.

Fue durante un recorrido de reconocimiento realizado la madrugada del 4 de febrero cuando los policías localizaron dicha unidad estacionada sobre la calle Vista Hermosa, en la colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, en la misma demarcación. En el lugar, notaron que sus tripulantes actuaban de manera inusual, por lo que se aproximaron para realizar una revisión.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos descendieron del automóvil e intentaron huir hacia la puerta abierta de un predio donde se encontraba una camioneta blanca con diversos documentos sobre el cofre. Sin embargo, en una rápida intervención, los uniformados lograron detenerlos.

En apego a los protocolos de actuación policial, se les realizó una revisión preventiva, así como una inspección del vehículo. Como resultado, les fueron asegurados 66 envoltorios de color azul con una piedra sólida con características similares a la cocaína, 39 bolsitas con la misma sustancia en polvo, 32 dosis de aparente marihuana y tres teléfonos celulares.

Los detenidos, de 27, 40 y 51 años de edad, fueron informados de sus derechos y, junto con la posible droga, los equipos de comunicación, el vehículo gris y la camioneta blanca, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y su posible relación con el hallazgo de las dos personas sin vida.

Tras realizar un cruce de información, las autoridades supieron que el hombre de 27 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2022 por el delito de robo agravado, mientras que el de 51 años tiene una presentación ante el Juez Cívico por estorbar en la vía pública.

Las investigaciones continúan para esclarecer la posible participación de los detenidos en los hechos registrados en la zona rústica de Tlalpan.

