Nezahualcóyotl, Méx.- El Bando Municipal 2026 de Nezahualcóyotl presentado este jueves se destaca por el endurecimiento de las sanciones por incumplir con el cuidado adecuado de los animales, considerados seres sintientes, con multas de hasta 7 mil pesos.

Mantener a una mascota en condiciones insalubres, sin higiene ni atención básica, o amarrarla de forma permanente sin permitirle libertad de movimiento, se clasifica ahora como falta grave y el responsable deberá pagar uno de los montos más altos contemplados en el documento.

El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, presentó el Bando Municipal 2026, un reglamento que moderniza la administración pública mediante la digitalización de trámites y, sobre todo, refuerza con mano firme el respeto al bienestar animal y la convivencia vecinal.

Lee también CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Esta medida busca generar conciencia y disuadir prácticas comunes de maltrato que afectan la calidad de vida de perros, gatos y otros animales de compañía en el municipio.

El gobierno local expuso que los animales no son objetos: merecen trato digno, alimentación adecuada, protección contra el clima y espacios que respeten su naturaleza.

Además de las sanciones por mal cuidado animal, el Bando 2026 actualiza otras infracciones que atentan contra el orden público y el entorno urbano, con multas que van desde montos moderados hasta cantidades considerables:

Obstruir el libre tránsito en calles y avenidas con objetos o “bienes mostrencos”: hasta 4 mil 692 pesos.

Tirar basura en banquetas, camellones, jardineras o áreas verdes.

Consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Desperdiciar o hacer mal uso del agua potable.

Lee también Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ del Edomex; suspenden policías por presunta extorsión

Todas estas conductas serán sancionadas con rigor, aunque el gobierno municipal reitera su preferencia por la Justicia Cívica: se privilegiará la mediación y el diálogo entre vecinos para resolver conflictos antes de aplicar multas o llevar los casos a instancias judiciales.

Paralelamente, el Bando impulsa la creación de la Unidad de Simplificación y Digitalización, alineada con la Ley Nacional promovida por la presidenta, Claudia Sheinbaum en 2025, para reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y combatir la corrupción mediante herramientas tecnológicas que agilicen servicios a la ciudadanía.

“Con estas acciones, Nezahualcóyotl reafirma su compromiso con un gobierno innovador y cercano, que aplica la ley para proteger tanto a las personas como a los animales, y garantizar un municipio más ordenado, limpio y respetuoso con todos sus habitantes —de dos y cuatro patas—“, dijo el edil durante la presentación del nuevo reglamento que entró en vigor este 5 de febrero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL