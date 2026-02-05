Para evitar explosiones por acumulación de gas, como la ocurrida en Paseos de Taxqueña, el diputado local de Morena Víctor Hugo Romo propuso una iniciativa para que las viviendas verticales, hospitales, escuelas y negocios cuentan con una Constancia de Seguridad de Instalación de Gas.

Esta Constancia tendrá una vigencia máxima de dos años para establecimientos de mediano riesgo y vivienda vertical; y de un año para instalaciones críticas como escuelas y hospitales. Además, deberá actualizarse anticipadamente en caso de remodelación mayor, sismo con aceleración mayor a la norma, o siniestro en el inmueble. “La Constancia se registrará en la Plataforma Digital prevista en esta Ley para su consulta pública y trazabilidad”.

Asimismo, se propone que la instalación obligatoria de detectores de fugas de gas fijos con alarma sonora audible en áreas de cocina o servicios, para todos los inmuebles habitacionales de uso condominal vertical, establecimientos mercantiles con preparación de alimentos e instalaciones críticas.

Lee también: ¡Se acabó la disputa! Gerardo González pedirá licencia para que Víctor Hugo Lobo regrese al Congreso capitalino; "somos hombres de palabra"

También deberán colocarse válvulas de corte sísmico o sistemas de cierre automático ante variaciones de flujo en edificaciones clasificadas como de riesgo alto y medio.

Se estipula que, en las visitas de verificación a los sujetos obligados a contar con Programa Interno de Protección Civil, que posean instalaciones de aprovechamiento de gas, la visita podrá comprender la revisión documental de la Constancia de Seguridad y la comprobación física de la existencia y funcionamiento de los detectores de fugas y válvulas de seguridad exigidos, “sin invadir la competencia federal sobre la calidad o medición del hidrocarburo”.

Durante su intervención, Romo Guerra recalcó que los datos son claros y los obligan a actuar con responsabilidad. En 2024, dijo, el heroico cuerpo de Bomberos atendió más de 11 mil servicios relacionados con gas, eso equivale a casi 30 emergencias cada día.

Lee también: Gobierno de CDMX y comerciantes de pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan del lado de BJ logran acuerdo; no habrá desocupación temporal de locales

Sostuvo que detrás de cada número hay familias, hay viviendas, hay patrimonio y en algunos casos hay vidas que no se recuperan. “Esta realidad nos recuerda algo fundamental: la seguridad no se improvisa y la prevención no puede esperar”.

“Quiero ser muy claro para evitar cualquier confusión, esta iniciativa no impone nuevas obligaciones a todas las viviendas de la ciudad, la exigibilidad plena de estas medidas aplica únicamente a quienes por ley ya están obligados a contar con un programa interno de protección civil, escuelas, hospitales, establecimientos mercantiles, centros de trabajo y espacios de alto impacto. Y ahí sí hablamos de una obligación clara, verificable y vinculada a la operación del inmueble”, comentó.

Y añadió: “En el caso de la vivienda el enfoque es distinto, deliberado, no hay obligatoriedad, no hay sanciones, no hay multas para las familias, esta ley establece una 69 recomendación técnica, de seguridad, acompañada de campañas de sensibilización, información clara y programas de apoyo, porque la prevención en el hogar se construye con una cultura con acompañamiento y con confianza, no con castigos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr