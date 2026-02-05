Comerciantes de los pasos a desnivel ubicados del lado de la alcaldía Benito Juárez aseguraron que, tras una reunión con el Gobierno capitalino, se llegó al acuerdo de que no habrá desocupación temporal de sus locales y que el proyecto para la segunda parte de la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan les será presentado en noviembre, pero sin una desocupación como era planteado inicialmente.

Además de que no se realizarán pasos a desnivel tipo Utopías en la demarcación.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 10 de enero que la rehabilitación de los 22 pasos a desnivel que conectan ambos sentidos de la calzada de Tlalpan del lado de la alcaldía Benito Juárez y la desocupación de más de 300 locatarios de esta zona, se realizaría después de la Copa Mundial de Futbol 2026, según el director general de Servicios Metropolitanos S.A de C.V (Servimet) del Gobierno capitalino, Carlos Mackinlay.

Yair Torruco, comerciante que ingresó a una reunión con el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere, y con el titular de Servimet, aseguró que se llegó al acuerdo de que ya no habría desocupación de ningún comerciante.

Comerciantes y gobierno de la CDMX llegan al acuerdo de que no habrá desocupación temporal de sus locales. Foto: Rafael García

"Lo que ellos prometieron que es que no va a haber desalojo y que de hecho va a ser parcial toda la construcción que se va a hacer", dijo al salir de la reunión.

Indicó que "vamos a conservar nuestros espacios, solamente se llegará a lo de la remodelación, que creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta, pero será parcial y por paso, con la mitad del paso".

Aseguró que tampoco se construirán Utopías en los pasos a desnivel, que contemplaban espacios de recreación y servicios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto de la Juventud (Injuve).

"Ellos mismos se dan cuenta que en la Benito Juárez no hay tanta disponibilidad para hacer una Utopía por el hecho de que no son tantos los pasos que están en desocupación -como en Cuauhtémoc-", aseveró Yair.

Comerciantes y gobierno de la CDMX llegan al acuerdo de que no habrá desocupación temporal de sus locales. Foto: Rafael García

Señaló que les comentaron que el proyecto de la segunda parte de la Calzada Flotante será presentado en noviembre en una mesa técnica con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) local, y luego una "social" donde se permitirá la participación de los comerciantes de estos pasos a desnivel.

El secretario de la Asociación de Comerciantes de los Pasos a Desnivel de Coruña y Napoleón de la Calzada de Tlalpan A.C., José Antonio Peralta, indicó que también se llegó al acuerdo de que ahora se pagará por el uso del espacio público por local, sin una propuesta específica pero con el planteamiento de que sean 150 pesos por metro cuadrado al mes.

Señaló que también se pagará luz y agua.

"Sí se pudo, sí se pudo", gritaron los comerciantes afuera del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con carteles que exigían "no al desalojo".

