Se acabó la disputa por la curul en el Grupo Parlamentario de Morena.

Esta tarde Gerardo González García anunció que solicitará licencia para que Víctor Hugo Lobo Rodríguez retome sus actividades legislativas.

“Hoy tomo la decisión de seguir adelante, de seguir caminando y de seguir luchando desde la base, desde lo que somos, porque somos pueblo, somos luchadores sociales desde cualquier bastión, desde cualquier trinchera, pero siempre al lado de nuestro pueblo. Somos hombres congruentes, somos hombres de palabra, por ello, en breve, respetuosamente presentaré solicitud de licencia, misma que espero esta soberanía tenga bien aprobar”, señaló el legislador al solicitar el uso de la palabra durante la sesión de este jueves.

En entrevista posterior, recalcó que no es ningún “Juanito” y resaltó su trayectoria académica. Asimismo, detalló que el acuerdo logrado con Lobo Rodríguez es “muy sencillo: de lo que sobra de periodo ordinario, la mitad él lo va a desempeñar y posteriormente yo voy a desempeñar la otra mitad, ese es el acuerdo”.

Por la mañana, González García fue el encargado de fijar un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en la sesión solemne con motivo de la promulgación de la Constitución.

¿Cómo empezó la disputa?

González García rindió protesta como legislador el pasado 1 de septiembre de 2024, pero un día después pidió licencia para que su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, asumiera el cargo.

El pasado 21 de enero de 2026, Gerardo González anunció su regreso como legislador local, lo que provocó tensión afuera del Congreso y terminó con su traje roto.

Desde ese día se inició una disputa por la curul. Los morenistas se mantuvieron expectantes.

Fue el pasado lunes 1 de febrero cuando el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, anunció, junto a los diputados, un acuerdo que resolvía la disputa.

“En este primer proceso seguirá conduciendo el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, y seguramente podrá buscar un cargo público, pues es muy joven, muy talentoso y para la reincorporación del diputado Gerardo González, pues también podrá ayudarle. Entonces, no hay ningún problema, todo sigue como estaba”, señaló el edil.

