Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado, con cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias ligeras para este jueves 5 de febrero.

En las próximas 24 horas, habrá un descenso en la temperaturas respecto a los días anteriores, con máximas que alcanzarán los 18°C por la tarde y mínimas de hasta 6°C en las primeras horas del día.

Durante el día se esperan vientos fríos del norte, de 5 a 20 kilómetros, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del viernes 6 de febrero sea de fría a muy fría en la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

