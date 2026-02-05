La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado, con cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias ligeras para este jueves 5 de febrero.

En las próximas 24 horas, habrá un descenso en la temperaturas respecto a los días anteriores, con máximas que alcanzarán los 18°C por la tarde y mínimas de hasta 6°C en las primeras horas del día.

Durante el día se esperan vientos fríos del norte, de 5 a 20 kilómetros, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del viernes 6 de febrero sea de fría a muy fría en la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

