Por obras de mejora en estaciones de la línea 2, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció el apoyo que prestará para movilizar durante los cierres que se llevarán a cabo, a partir de este lunes.
A partir del próximo lunes 9 de febrero iniciarán las obras de rehabilitación en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde el tramo de Viaducto a San Antonio Abad tendrá un horario de cierre especial para permitir las labores.
Las unidades RTP operarán en las estaciones del Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez, en ambos sentidos.
Los horarios:
- El servicio de RTP se ofrecerá de lunes a viernes de 22:00 a 00:30 horas
- Los sábados de 20:00 a 00:30 horas y domingos de 07:00 a 00:30 horas
La línea 2 será sometida a trabajos de mejora de Tasqueña a Revolución; donde el tramo de Viaducto a San Antonio Abad operará con horarios especiales.
Línea 2 del Metro recibirá mantenimiento; Brugada anuncia recortes en el horario de servicio a partir del lunes 9 de febrero
afcl
