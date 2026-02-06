Por obras de mejora en estaciones de la línea 2, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció el apoyo que prestará para movilizar durante los cierres que se llevarán a cabo, a partir de este lunes.

A partir del próximo lunes 9 de febrero iniciarán las obras de rehabilitación en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde el tramo de Viaducto a San Antonio Abad tendrá un horario de cierre especial para permitir las labores.

Lee también Reportan alta afluencia en líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12 del Metro este viernes 6 de febrero; usuarios denuncian fallas en el servicio

Las unidades RTP operarán en las estaciones del Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez, en ambos sentidos.

Los horarios:

El servicio de RTP se ofrecerá de lunes a viernes de 22:00 a 00:30 horas

Los sábados de 20:00 a 00:30 horas y domingos de 07:00 a 00:30 horas

La línea 2 será sometida a trabajos de mejora de Tasqueña a Revolución; donde el tramo de Viaducto a San Antonio Abad operará con horarios especiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl