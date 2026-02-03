El Gobierno Federal dará mil 500 millones de pesos a la Ciudad de México para invertirlos en proyectos de cara al Mundial de 2026, los cuales serán destinados, en mayor medida, para darle mantenimiento a la Línea 2 del Metro que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Lo anterior lo comentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conferencia de prensa al precisar que se invertirá en mantenimiento para evitar inundaciones en esta línea azul. Además, se instarán cámaras de seguridad y se colocarán sistemas de información en estaciones estratégicas.

De igual forma, 15 estaciones serán mejoradas: de Revolución a Tasqueña.

Precisó que tratarán de molestar lo menos posible a los usuarios con estos trabajos de mejora.

La mandataria capitalina recordó que ya se modernizó la Línea 1, este año arrancará la mejora de la Línea 3, y que también, con el apoyo de la Federación, se le dará mantenimiento a la Línea A, y próximamente la Línea B, con lo que “vamos cumpliendo con nuestra promesa de mejorar línea por línea”.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, detalló que se invertirán mil millones de pesos para toda esta rehabilitación de la Línea 2. Estos trabajos comenzarán este lunes 9 de febrero y debido a estas labores el horario de servicio, de lunes a viernes, concluirá a las 22:00 horas, el sábado el cierre será a las 20:00; mientras que el domingo estarán cerradas las estaciones Viaducto, San Antonio y Chabacano.

Los 500 millones de pesos restantes, dijo Brugada, se usarán para mejoras en el resto de la red.

