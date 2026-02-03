Más Información
Usuarios que aborden el tren en Observatorio si se dirigen a Vasco de Quiroga (15 pesos), Santa Fe (25 pesos) Observatorio a Lerma (70 pesos), Observatorio a Metepec (80 pesos); Observatorio -Toluca Centro (90), Observatorio-Zinacatepec (100 pesos).
En caso de que recorras una estación pagas 15 pesos dentro del Edomex-CDMX.
Ejemplo de Lerma a Metepec ( 1 estación) 15 pesos; De Vasco de Quiroga a Santa Fe (1 estación); De Observatorio a Vasco de Quiroga (15 pesos).
Los usuarios pagarán 20 pesos cuando recorres 2 ó 3 estaciones dentro del Edomex
De Lerma a Toluca Centro (2 estaciones) 20 pesos; De Zinacatepec a Lerma (3 estaciones) 20 pesos
Pagas 25 cuando vas de Santa Fe a Observatorio o viceversa.
