“Hay más opciones para moverse y eso es bueno. Es más rápido que el camión normal”, dijo Karla una usuaria del tren interurbano que en segundo día de operación utilizó el tramo que recién abrió de Observatorio para dirigirse a Metepec, en el Estado de México.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observa afluencia alta de pasajeros en el conocido El Insurgente que opera de Zinacantepec, en el Estado de México a Observatorio, en Álvaro Obregón.

La pasajera apuntó que decidió probar el tren ya que habita en Tacubaya y generalmente el camión a Metepec cuesta 90 pesos.

Lee también "Va a mejorar mucho nuestra vida"; usuarios estrenan recorrido completo del Tren Interurbano México-Toluca

Usuarios prueban el Tren Interurbano El Insurgente; destacan ahorro de tiempo y costo. Foto: Santiago Cadena

“Espero que sea más rápido porque en camión hacemos hasta hora y media. Además es más barato cuesta 80 pesos”, indicó.

En tanto Carlos dijo que el tren tardó años en construirse “hay que probar que tal quedó. Es más rápido que usar el camión y cruzar toda la ciudad para Santa Fe. Hay más opciones para quiera ahorrar algo de tiempo porque si es más caro utilizarlo de manera frecuente fueron 25 pesos de Santa Fe a Observatorio ”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Ll