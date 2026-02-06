Más Información

La dio a conocer que entregó los primeros cheques de ayuda para renta de vivienda, a las 25 familias que resultaron afectadas por una a causa de una acumulación de gas, el pasado 9 de enero, en un edificio de departamentos en Paseos de Los Naranjos en la .

Las familias afectadas, incluida la del portero que vivía en el edificio, recibirán ocho mil pesos mensuales durante 12 meses, como parte del apoyo para en lo que concluyen los trabajos de rehabilitación del edificio en Paseos de Taxqueña.

Al encabezar la entrega, que tuvo lugar en el Salón de Cabildos, el edil de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, externó unas palabras a los vecinos, en las que reiteró el compromiso por brindar apoyo a los afectados.

En su oportunidad, la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa, resaltó ante los vecinos el trabajo conjunto entre la alcaldía y el gobierno central.

Los afectados por la explosión en edificio de Paseos de Taxqueña recibirán 8 mil pesos al mes durante 12 meses. (Foto: especial)
“Se dan cuenta de que este ha sido un trabajo entre el gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía, es decir, cuando trabajamos juntos, trabajamos mejor; siempre lo hemos dicho, las cosas salen más fáciles y las cosas las podemos llevar a cabo mejor para el bienestar de las y los vecinos”, dijo.

A su vez, el vecino Rosalino Pérez Miranda, administrador del edificio, dijo a nombre de las y los afectados: “no podemos dejar de agradecer a las autoridades de la alcaldía Coyoacán por la agilidad de la puesta en marcha de este programa y a la Secretaría de Vivienda por el alojamiento que nos brindó desde el primer día después del siniestro y por su acompañamiento. También reconocemos el trabajo de la Secretaría de Protección Civil (sic), tanto del gobierno de la Ciudad como de la Alcaldía que, desde el primer instante se encargaron de nuestra seguridad y de la evaluación del riesgo en la zona”.

Y añadió: “Este apoyo no solo es un respaldo económico, es una muestra del compromiso con el bienestar de los ciudadanos y nos da la tranquilidad necesaria para empezar a reconstruir no solo nuestros hogares, sino también nuestra paz mental. Con esta acción se muestra que tenemos autoridades en quién confiar plenamente”.

