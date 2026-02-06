Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un operativo para la revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los oficiales revisaron de manera aleatoria a las pipas de gas que circulaban por Periférico con dirección al sur y la calle Sierra Candela, en la colonia Lomas de Chapultepec Tercera Sección.

A través de este dispositivo se hicieron 30 revisiones, se levantaron 22 infracciones y se tomaron 16 garantías.

La SSC informó que las infracciones se levantaron principalmente por circular en carriles centrales, por no contar con licencia o placas de circulación y a exceso de velocidad.

Además de las verificaciones de la documentación, se revisaron las condiciones de seguridad de las unidades, de la válvulas, las mangueras, la señalización y los extintores, así como la rotulación e identificación del material que se transporta.

La SSC aseguró que el dispositivo se implementó con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para los transportes de sustancias peligrosas y garantizar la seguridad vial.

