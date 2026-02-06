Más Información

Vinculan a proceso a policía de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

Juegos Olímpicos de Invierno: Así fue la espectacular presentación de México en la Ceremonia de Apertura

UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto

Ecatepec, Mex.- Un juez determinó vincular a proceso a Jesús “N”, el que atropelló a dos el pasado martes 3 de febrero tras invadir el carril confinado de Mexibús; uno de ellos murió en el lugar.

La autoridad judicial decido fijar dos meses para el cierre de investigación complementaria por los delitos de

El hombre que manejaba un camión de la Guardia Nacional sobre el carril confinado del Mexibús, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, podrá seguir el proceso bajo libertad condicional.

Para ello, debe exhibir 600 mil pesos como garantía, no puede acercarse a la víctima o a los ofendidos, debe acudir periódicamente a firmar, le prohibieron manejar cualquier tipo de vehículo y no puede salir del Estado de México.

En la motoneta que embistió con el camión viajaban dos personas, un hombre identificado como César, quien murió en el sitio, así como Mariana, quien sigue hospitalizada tras sufrir múltiples fracturas.

