Ecatepec, Mex.- Un juez determinó vincular a proceso a Jesús “N”, el elemento de la Guardia Nacional que atropelló a dos motociclistas el pasado martes 3 de febrero tras invadir el carril confinado de Mexibús; uno de ellos murió en el lugar.

La autoridad judicial decido fijar dos meses para el cierre de investigación complementaria por los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes.

El hombre que manejaba un camión de la Guardia Nacional sobre el carril confinado del Mexibús, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, podrá seguir el proceso bajo libertad condicional.

Para ello, debe exhibir 600 mil pesos como garantía, no puede acercarse a la víctima o a los ofendidos, debe acudir periódicamente a firmar, le prohibieron manejar cualquier tipo de vehículo y no puede salir del Estado de México.

En la motoneta que embistió con el camión viajaban dos personas, un hombre identificado como César, quien murió en el sitio, así como Mariana, quien sigue hospitalizada tras sufrir múltiples fracturas.

