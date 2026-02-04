Ecatepec, Méx. - César Aristeo, de 44 años de edad, circulaba ayer en una motoneta roja por la Vía José López Portillo, en Ecatepec, con Mariana Ivette, cuando un camión de la Guardia Nacional los atropelló, él perdió la vida en el lugar y ella resultó herida de gravedad.

Ella trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y le había solicitado ayuda para reparar su vehículo.

Se dirigían a adquirir refacciones cuando ocurrió el accidente.

Antes del mediodía la unidad de la Guardia Nacional con placas 303477 invadió el carril confinado del Mexibús, omitió el semáforo en rojo y embistió la motocicleta.

El impacto resultó mortal para César quien perdió la vida instantes después. Mariana sufrió lesiones graves y fue llevada al Hospital Magdalena de las Salinas, donde su estado de salud crítico.

El conductor del camión fue arrestado y quedó a disposición del Ministerio Público por homicidio culposo y lesiones.

En la vivienda familiar del pueblo de Guadalupe Victoria, en Ecatepec, amigos, vecinos y parientes velaron el cuerpo de César Aristeo.

Escucharon la música que a él le agradaba y rezaron. La familia exige que el responsable enfrente las consecuencias legales. “Nada nos lo va a devolver, pero queremos que asuma lo que hizo”, declararon.

César se dedicaba al comercio y a la mecánica de motocicletas; en la zona lo conocían por ese oficio.

Deja esposa, dos hijas y un nieto de seis años a quien atendía cada día. Lo recuerdan como hombre trabajador y dispuesto a ayudar.

El cortejo fúnebre partirá hacia Huajuapan de León, Oaxaca, su lugar de origen, para la sepultura según las costumbres locales.

Los deudos acudirán a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para seguir el proceso. Ya establecieron contacto con representantes de la Guardia Nacional y con la aseguradora del vehículo oficial.

La familia de Mariana también demanda justicia. El accidente alteró de forma irreversible la vida de ambas familias.

